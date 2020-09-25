Песков прокомментировал сообщения СМИ о новых ограничениях из-за COVID-19

Введение новых ограничений в России на фоне распространения коронавирусной инфекции не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наблюдается определенное увеличение темпов в появлении новых случаев коронавирусной инфекции. Однако ранее были направлены меры на мобилизацию здравоохранительной системы как в Москве, так и в российских регионах. Это позволило держать под контролем распространение инфекции, сообщил Песков.

Выявление новых случаев коронавируса в стране должно стать поводом для людей аккуратнее относиться к себе и своим близким. Также следует проявлять больше заботы, дополнил пресс-секретарь главы российского государства.