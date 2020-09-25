Экипаж МКС вновь изолируется на российском сегменте станции

Экипаж Международной космической станции вновь самоизолируется на российском сегменте для поиска утечки воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации подчеркнули, что запланированные работы будут выполняться астронавтами в штатном режиме. Также в Роскосмосе заверили, что безопасности экипажа ничего не угрожает.

Экипаж МКС в августе уже изолировался в российском модуле "Звезда" на три дня для поиска источника утечки воздуха. Одной из причин утечки эксперты назвали попадание метеорита или фрагмента космического мусора.