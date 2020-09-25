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14:55   25 Сентября 2020
Технологии

Экипаж МКС вновь изолируется на российском сегменте станции

Экипаж МКС вновь изолируется на российском сегменте станции

Экипаж Международной космической станции вновь самоизолируется на российском сегменте для поиска утечки воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации подчеркнули, что запланированные работы будут выполняться астронавтами в штатном режиме. Также в Роскосмосе заверили, что безопасности экипажа ничего не угрожает.

Экипаж МКС в августе уже изолировался в российском модуле "Звезда" на три дня для поиска источника утечки воздуха. Одной из причин утечки эксперты назвали попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

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Автор: Кристина Мокроусова
#космос #роскосмос #мкс

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