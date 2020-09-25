Вагоностроение Украины может полностью остановиться в 2021 году

Вагоностроительная отрасль Украины в текущем году оказалась на грани выживания, а к следующему году может окончательно перестать существовать.

Об этом во время прошедшей в Киеве пресс-конференции заявил Юрий Брусник - исполняющий обязанности директора по сбыту «Крюковского вагоностроительного завода».

По словам Брусника, с начала 2020 года количество произведенных вагонов на Украине сократилось в 1,7 раза, а число работающих предприятий в этой отрасли сократилось вдвое, хотя процесс их постепенного закрытия продолжается уже десять лет.

«Нашими экспертами проведен анализ упадка транспортной отрасли в целом на примере вагоностроения за последние 9–10 лет. Из 18 предприятий, работающих в 2011 году, в 2019 году осталось 12. А за семь месяцев 2020 года эта цифра сократилась до 5 предприятий, почти вдвое», — приводит слова Брусника издание «ПолитНавигатор»

Если прямо сейчас на государственном уровне не предпринять срочные меры по поддержанию еще работающих вагоностроительных предприятий, то, подчеркнул он, уже к началу 2021 года сама эта отрасль на Украине может прекратить существовать.

«Проблемы в отрасли привели к тому, что отечественное вагоностроение находится на границе выживания, — подчеркнул и.о. директора по сбыту. — Основная наша проблема – наши сотрудники. Сегодня их осталось 12 тысяч, а в 2011 году было почти 32 тысячи. За 8 месяцев 2020 года фонд зарплаты на КВСЗ снизился на 60%, как и по другим вагоностроительным предприятиям».

Сокращение зарплатного фонда, объяснил Брусник, произошло из-за резкого падения объема реализации грузовых вагонов.

«Если в январе нам еще удалось произвести 417 вагонов, то за восемь месяцев мы произвели лишь 242 вагона. Сокращение производства – более чем в 1,7 раз», — добавил он.

Причиной этого кризиса стал массовый вывоз бывших в употреблении вагонов из России, которыми железнодорожники заменяют выходящие из строя украинские вагоны. Исправить сложившуюся ситуацию можно только большим государственным заказом.

«Нужен немедленный заказ не менее 12 тысяч вагонов. Инвестиционный эффект будет 2,5–3 раза, то есть каждая гривна, инвестированная в вагоностроение, обеспечит внутренний спрос и рост отечественного производства на 2,5–3 гривен», – обратился к украинским властям Юрий Брусник.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выразил опасение, что экономика страны не выдержит, если из-за второй волны эпидемии коронавируса будут вновь введены жесткие карантинные меры.