Россияне смогут приобрести земельные участки онлайн

Проект "Земля просто" запустится в следующем году. Он позволит жителям России приобретать земельные участки онлайн.

Новый национальный сервис "Земля просто" будет разработан на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости и сможет превзойти программу "Дальневосточный гектар". Запуск планируется в 2021 году, пишет "Парламентская газета".

Пилотный запуск проекта будет осуществлен в Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области и Татарстане. По замыслу разработчиков, сервис должен стать инновационным в качестве предоставления услуг. В дальнейшем он будет интегрирован с порталом госуслуг.

В ведомстве сообщили, что сервис позволит рассчитать примерную стоимость участка и оценить будущие налоги и сборы. Дальнейшее распространение проекта по России следует ожидать в 2022-2024 годах.