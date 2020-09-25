Навальный выразил благодарность омским врачам

Блогер Алексей Навальный поблагодарил медиков омского аэропорта и пилотов, экстренно посадивших самолет. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Instagram.

По словам блогера, пилоты борта Москва — Томск, на котором ему стало плохо, и врачи в аэропорту продлили его жизнь на 15-20 часов.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что отравление Навального могли организовать его же соратники из "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ). Как известно, у блогера был конфликт с его коллегой Владимиром Ашурковым. Также журналисты подозревают в причастности к отравлению блогера его помощницу Марию Певчих.