Заместитель секретаря СНБО заявил, что Украина не сможет вернуть Крым силой

Киев не потянет войну в Донбассе и в Крыму одновременно. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сообщил, что силовой сценарий можно исключить.

Политик отметил, что Украина собирается воздействовать на Россию санкциями и таким образом вынудит ее вернуть Крым. Глава украинского Совбеза назвал основной задачей Киева активное сотрудничество с мировыми лидерами для поднятия вопроса об усилении санкций против России.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в свою очередь заявил, что выпады украинских военных абсолютно бессмысленны, ведь все видят, что Крым как был российским, так им и останется, а украинская армия на сегодняшний день неспособна к существенным действиям.