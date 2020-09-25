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13:53   25 Сентября 2020
Политика

Путин призвал США договориться по вопросам кибербезопасности

Путин призвал США договориться по вопросам кибербезопасности

Риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере Владимир Путин считает одним из основных стратегических вызовов современности. Он призвал США к сотрудничеству для уменьшения этого риска.

Ответственность за предотвращение серьезного конфликта в информационном пространстве лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, основные пункты заявления которого приводит "Коммерсантъ". Владимир Путин обратился к администрации Трамп с призывом возобновить контакты в области кибербезопасности и разработать двухсторонний межправительственный договор о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по образу и подобию договоров о предотвращении инцидентов на море и в воздухе.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #трамп #информационная безопасность

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