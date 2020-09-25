Ученые раскрыли секрет долгожителей

Продолжительность жизни человека зависит не только от ее образа, но и от генетики, сообщили ученые из Бостонского университета. Чтобы узнать отмеренный человеку срок, ему необходимо сдать определенные анализы.

Специалисты научились с точностью 80% предсказывать, кто сможет прожить почти век. Для этого они применяют метод генетического скрининга. Ученые выяснили, как гены влияют на длительность жизни. Во время эксперимента исследователи выявили 150 вариантов, дающие наиболее высоковероятные прогнозы.

Телеканал "360" передавал, что спорт — основной способ продлить жизнь. С таким заявлением ранее выступал врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор рекомендует отказаться от лифтов и чаще подниматься и спускаться по лестнице.