Путин прилетел в Астраханскую область на боевые учения

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там он будет наблюдать за основным этапом учений "Кавказ-2020".

Президент прибыл на вертолете вместе с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Проходят учения с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа с целью проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

Основные действия развернулись на ряде полигонов и в акваториях Черного и Каспийского морей.

Участие принимают более 80 тыс. в числе которых около 1 тыс. военных Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. Задействовано порядка 450 боевых машин, 250 танков и 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.