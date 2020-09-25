Джаралла назвал «влажными фантазиями» стремление украинского генерала вернуть Крым

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Крым невозможно вернуть силовым путем. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дом».

Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.https://t.co/U3zwxx04QZ pic.twitter.com/vSY5kRoBXO — Pravda.ru (@PravdaRu) September 25, 2020

Первоначальную задачу для Киева генерал-майор видит в том, чтобы продолжать активное сотрудничество с мировыми лидерами и усиливать санкции против России. При этом Украина также должна усиливать собственную обороноспособность, чтобы «действовать силовыми методами при необходимости», добавил Кривонос.

«И выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос [будет стоять так]: или отдадут Крым, или они останутся без штанов, условно говоря», — сказал замсекретаря СНБО.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» скептически отнесся к угрозам со стороны Сергея Кривоноса.

«Пустой бред и влажные фантазии украинского чиновника», — был категоричен эксперт.

По его мнению, СНБО Украины, по задумке, должен был стать главным центром аналитики по поводу происходящего в стране, однако превратился в исполнительный орган «чужой воли».

«Генерал-майор Совета украинской армии — это, скорее, уровень полковника или подполковника. Судя по его риторике, примерно то же самое он и представляет для себя. И представляет из себя в настоящий момент. Грубость, неквалифицированные рассуждения, отсутствие анализа. Это то, что характеризует подобных людей и подобные кадры. Поэтому тот, кто так гордо называет себя генералом и бросает такие яркие заявления, является всего-навсего лишь денщиком, который чистит сапоги своему хозяину», — подчеркнул собеседник агентства.

В ходе интервью генерал-майора Кривоноса спросили, что он думает по поводу будущего создания Киевом международной платформы в Крыму и будущих действиях украинской власти для «деоккупации» полуострова. Он подчеркнул важность создания подобной платформы, однако пояснил, что решать проблему силовым путем Украина не может из-за ряда проблем.

«Это, во-первых, война в Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — отметил Кривонос.

Собеседник агентства подтвердил, что подобная инициатива действительно будет реализована, но выразил сомнение в том, что она может дать плоды.

«Она будет, потому что ключевой момент здесь — деньги. А если деньги будут выделены, это будет сделано с большим удовольствием. Потому что немедленно появится большое количество паразитов, которые присосутся к подобным проектам и будут в них работать. По поводу его эффективности можно сказать примерно то же самое, как и обо всем остальном, что делает Украина», — подытожил политолог.

В конце июля 2020 года Киев заявил о намерении создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма. К дискуссии планируется привлечь представителей от Великобритании, Франции, Германии и США.

На днях президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем создание переговорной площадки по полуострову. Как сказал украинский лидер, на ней должны подниматься вопросы о соблюдении прав человека в Крыму и «в целом возвращение территории».

Президент Зеленский в ООН призвал принять участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма https://t.co/tN4eEvQm7Q — Крым.Реалии (@krymrealii) September 23, 2020

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что Крым был «сдан» украинскими властями по просьбе экс-главы США Барака Обамы. Как он подчеркнул, власти Америки запретили лидерам государственного переворота 2014 года посылать армию и вооруженных националистов на защиту Крыма. Последний, по его мнению, стал «пешкой на шахматной доске».