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13:35   25 Сентября 2020
Происшествия

Трое человек получили ранения возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo

Трое человек получили ранения возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo

Трое человек получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM.

Квартал, где произошел инцидент, в настоящее время блокирован полицией. Правоохранители призывают горожан быть бдительнее.

Известно, что нападавшим является мужчина. По предварительным данным, ему удалось скрыться в метро. Нападавшего разыскивают полицейские. Также на место случившегося отправился премьер-министр Жан Кастекс.

В 2015 году в редакции Charlie Hebdo в Париже произошел теракт. В результате нападения вооруженных исламских боевиков тогда погибли 12 человек, ранения получили еще 11.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нападение #париж #шарли эбдо

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