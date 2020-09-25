Трое человек получили ранения возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo

Трое человек получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM.

Квартал, где произошел инцидент, в настоящее время блокирован полицией. Правоохранители призывают горожан быть бдительнее.

Известно, что нападавшим является мужчина. По предварительным данным, ему удалось скрыться в метро. Нападавшего разыскивают полицейские. Также на место случившегося отправился премьер-министр Жан Кастекс.

В 2015 году в редакции Charlie Hebdo в Париже произошел теракт. В результате нападения вооруженных исламских боевиков тогда погибли 12 человек, ранения получили еще 11.