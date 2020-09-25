Ищенко объяснил, почему Европа выносит Украину за скобки

Когда украинцы причисляют себя к европейцам, они говорят о смене национальной идентичности, принадлежности к другой цивилизации. Однако Европа не хочет считать их равными и поэтому отказывается интегрировать. Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал в пятницу, 25 сентября, украинский и российский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня», президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его мнению, Украина постоянно находится в состоянии когнитивного диссонанса, так как она не сделала окончательный выбор как государство. До ХХ века украинского народа просто не существовало. Украина входила в состав Российской Империи, а ее население рассматривалось как часть православного русского народа.

«Украина несколько раз пыталась начать строить национальное государство. Как минимум, она пыталась это сделать в начале ХХ века при Петлюре, при Центральной раде, при гетмане Скоропадском, и она пыталась это сделать при распаде СССР в 90-е годы», — напомнил политолог.

Сейчас, продолжил Ищенко, Украина выразила желание интегрироваться в другую цивилизацию – в западную европейскую империю. Но последняя не считает украинцев «своими». Европа интегрировала уже всех, кто к этому стремился, а Украину — не хочет, вынося ее за скобки.

Напомним, ранее Ростислав Ищенко прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского обсудить в рамках саммита Украина – Европа, который пройдет в Брюсселе 1 октября, вопрос создания международной переговорной площадке по крымскому вопросу, и то, как эту идею проигнорировали в Евросоюзе.

По словам Ищенко, на Западе давно поняли, что вопрос с российской принадлежностью Крыма решен окончательно и обсуждать тут больше нечего.