Асад поддерживает возвращающихся в Сирию беженцев из Иордании

Содействие сирийского лидера Башара Асада поспособствовало возвращению в государство свыше 27 тысяч беженцев с территории Иордании, заявил глава Иммиграционного центра "Насиб" полковник Мазен Гандур.

Сирийские граждане продолжают возвращаться в страну из лагерей для беженцев, расположенных в Иордании, передает Федеральное агентство новостей. Гандур сообщил, что в САР вернулось уже 27 470 жителей страны. Сирийцы возвращаются каждый день через "Насиб" в составе групп или по одиночке, причем этот процесс ускорился в преддверии зимнего сезона, а также с началом учебного года.

Дамаск оказывает всяческую поддержку прибывающим из лагерей для беженцев в Сирию гражданам. В частности, правительство предоставляет сирийцам транспортные услуги, а также временное жилье, где беженцы могут пребывать первое время.