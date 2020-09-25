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13:20   25 Сентября 2020
Политика

Вице-мэр Ялты уволен за поддержку незаконных акций в Белоруссии

Вице-мэр Ялты уволен за поддержку незаконных акций в Белоруссии

Ставший 21 сентября заместителем главы администрации Ялты Михаил Загорцев уже через четыре дня был уволен. Причиной стала поддержка им незаконных акций в Белоруссии.

Публикация Загорцевым видео, в котором он поддерживает участников незаконных акций в Белоруссии, стоила ему стремительно короткой карьеры в администрации Ялты. Факт его увольнения, как передает ИА Regnum, подтвердил глава ялтинской администрации Иван Ингрумт. Интерес к Белоруссии у Михаила Загорцева не случаен, поскольку раньше он был председателем Смолевичского райисполкома Минской области Белоруссии.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #ялта #загорцев

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