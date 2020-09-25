Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт обрушилась с критикой на коллег из Совета Безопасности Организации. В отличие от США страны недостаточно активно борются с пандемией коронавируса, а ООН превращают в площадку для «политических обид», подчеркнула Крафт.

«Знаете, стыдно за каждого из вас. Я поражена и испытываю отвращение к содержанию сегодняшней дискуссии. Я действительно очень стыжусь этого совета – членов совета, которые воспользовались этой возможностью, чтобы сосредоточиться на политических обидах, а не на критическом вопросе, которые мы должны обсуждать. Боже мой!», — посетовала Крафт.

Информационный канал Fox News сообщает, что претензии американского постпреда касались Южно-Африканской Республики (ЮАР), западноафриканской страны Нигер, а также Туниса и Индонезии. Обсуждая пандемию коронавируса, все они «отклонились от темы» и принялись выяснять вопросы, которые лишь косвенно касаются COVID-19.

Представитель ЮАР припомнил санкции США в отношении Ирана, Нигер обратил внимание на выход американцев из Парижского соглашения о климате, а Тунис сконцентрировался на разногласиях между Пекином и Вашингтоном. Крафт попыталась вернуть беседу в первоначальное русло, обратившись к цифрам:

«Соединенные Штаты внесли более 900 миллионов долларов, откликнувшись на запрос ООН в связи с угрозой пандемии коронавируса, что на сегодняшний день является самым большим вкладом из всех стран. И позвольте мне только назвать несколько самых последних: Нигер — 4,6 миллиона долларов; Южная Африка — 8,4 миллиона долларов; Индонезия — пять миллионов долларов; Вьетнам — 9,5 миллиона долларов и Тунис — 600 тысяч долларов».

Постпред США вспомнила слова президента Дональда Трампа, который всего несколько дней назад (22 сентября 2020 года) отмечал успешные совместные усилия стран-членов ООН по борьбе с вирусом. Впрочем, Крафт не могла не последовать примеру американского лидера и не обвинить Китай в распространении COVID-19 по всему миру:

«Сокрытие Коммунистической партией Китая происхождения вируса превратило локальную эпидемию в глобальную пандемию. Действия Коммунистической партии Китая доказывают, что не все государства-члены в равной степени привержены общественному здравоохранению, прозрачности и своим международным обязательствам».

В беседе с «Политикой Сегодня» политолог Иван Аркатов объяснил, что такая резкая риторика Келли Крафт является отражением плачевной ситуации с коронавирусом в США. Сейчас на территории страны зарегистрировано (по состоянию на 14:00 25 сентября 2020 года) чуть больше семи миллионов случаев заражения COVID-19. Среди других государств Америка занимает первое место по числу заболевших.

«Мне кажется, что США пытаются отвлечь от себя внимание и переложить ответственность за огромное число больных на другие государства. Они хотят, чтобы американцы увидели виноватых в ООН, а не в хромающей системе здравоохранения и медленной разработке действующей вакцины. Власти США полностью прошляпили ситуацию с коронавирусом у себя. Ситуация с заболевшими у них даже хуже, чем в менее развитых странах», — сообщил эксперт.

В преддверии выборов президента США (пройдут 3 ноября 2020 года) Келли Крафт следует вектору Трампа и обозначает превосходство американцев перед другими странами, добавил Аркатов. Ранее научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко говорила, что выступление 45-го президента США на Генассамблее ООН можно считать предвыборным ралли.

Такая позиция не подразумевает сравнение США с крупными странами, ведь они сделали для борьбы с коронавирусом гораздо больше, чем Америка, подчеркнул политолог:

«Если бы Келли Крафт привела в пример не Вьетнам с Индонезией, а Россию, Китай и Великобританию, то в ответ постпред США получила бы огромное количество фактуры, по которой все стало бы ясно. Имеется ввиду, что эти страны справляются с коронавирусом намного лучше Соединенных Штатов и по линии ООН вносят куда больший вклад», — заключил Аркатов.

На высказывание Крафт ответил лишь постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани. Он процитировал слова президента своей страны Джоко Видодо:

«Здоровый мир может быть реальностью только с условием сотрудничества, для этого нам нужно работать вместе и только вместе. Спасибо».

Ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон серьезнее относится к словам президента Владимира Путина. На заседании Генассамблеи российский лидер предложил провести онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19.

Представители российского дипведомтсва призвали американских коллег «бороться против коронавируса, а не против российской вакцины».