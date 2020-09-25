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15:22   25 Сентября 2020
Весь мир

Власти США пристыдили партнеров по ООН за скупость в борьбе с COVID-19

Власти США пристыдили партнеров по ООН за скупость в борьбе с COVID-19

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт обрушилась с критикой на коллег из Совета Безопасности Организации. В отличие от США страны недостаточно активно борются с пандемией коронавируса, а ООН превращают в площадку для «политических обид», подчеркнула Крафт.

«Знаете, стыдно за каждого из вас. Я поражена и испытываю отвращение к содержанию сегодняшней дискуссии. Я действительно очень стыжусь этого совета – членов совета, которые воспользовались этой возможностью, чтобы сосредоточиться на политических обидах, а не на критическом вопросе, которые мы должны обсуждать. Боже мой!», — посетовала Крафт.

Информационный канал Fox News сообщает, что претензии американского постпреда касались Южно-Африканской Республики (ЮАР), западноафриканской страны Нигер, а также Туниса и Индонезии. Обсуждая пандемию коронавируса, все они «отклонились от темы» и принялись выяснять вопросы, которые лишь косвенно касаются COVID-19.

Представитель ЮАР припомнил санкции США в отношении Ирана, Нигер обратил внимание на выход американцев из Парижского соглашения о климате, а Тунис сконцентрировался на разногласиях между Пекином и Вашингтоном. Крафт попыталась вернуть беседу в первоначальное русло, обратившись к цифрам:

«Соединенные Штаты внесли более 900 миллионов долларов, откликнувшись на запрос ООН в связи с угрозой пандемии коронавируса, что на сегодняшний день является самым большим вкладом из всех стран. И позвольте мне только назвать несколько самых последних: Нигер — 4,6 миллиона долларов; Южная Африка — 8,4 миллиона долларов; Индонезия — пять миллионов долларов; Вьетнам — 9,5 миллиона долларов и Тунис — 600 тысяч долларов».

США переложили ответственность за коронавирус на ООН

Постпред США вспомнила слова президента Дональда Трампа, который всего несколько дней назад (22 сентября 2020 года) отмечал успешные совместные усилия стран-членов ООН по борьбе с вирусом. Впрочем, Крафт не могла не последовать примеру американского лидера и не обвинить Китай в распространении COVID-19 по всему миру:

«Сокрытие Коммунистической партией Китая происхождения вируса превратило локальную эпидемию в глобальную пандемию. Действия Коммунистической партии Китая доказывают, что не все государства-члены в равной степени привержены общественному здравоохранению, прозрачности и своим международным обязательствам».

В беседе с «Политикой Сегодня» политолог Иван Аркатов объяснил, что такая резкая риторика Келли Крафт является отражением плачевной ситуации с коронавирусом в США. Сейчас на территории страны зарегистрировано (по состоянию на 14:00 25 сентября 2020 года) чуть больше семи миллионов случаев заражения COVID-19. Среди других государств Америка занимает первое место по числу заболевших.

«Мне кажется, что США пытаются отвлечь от себя внимание и переложить ответственность за огромное число больных на другие государства. Они хотят, чтобы американцы увидели виноватых в ООН, а не в хромающей системе здравоохранения и медленной разработке действующей вакцины. Власти США полностью прошляпили ситуацию с коронавирусом у себя. Ситуация с заболевшими у них даже хуже, чем в менее развитых странах», — сообщил эксперт.

В преддверии выборов президента США (пройдут 3 ноября 2020 года) Келли Крафт следует вектору Трампа и обозначает превосходство американцев перед другими странами, добавил Аркатов. Ранее научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко говорила, что выступление 45-го президента США на Генассамблее ООН можно считать предвыборным ралли.

США переложили ответственность за коронавирус на ООН

Такая позиция не подразумевает сравнение США с крупными странами, ведь они сделали для борьбы с коронавирусом гораздо больше, чем Америка, подчеркнул политолог:

«Если бы Келли Крафт привела в пример не Вьетнам с Индонезией, а Россию, Китай и Великобританию, то в ответ постпред США получила бы огромное количество фактуры, по которой все стало бы ясно. Имеется ввиду, что эти страны справляются с коронавирусом намного лучше Соединенных Штатов и по линии ООН вносят куда больший вклад», — заключил Аркатов.

На высказывание Крафт ответил лишь постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани. Он процитировал слова президента своей страны Джоко Видодо:

«Здоровый мир может быть реальностью только с условием сотрудничества, для этого нам нужно работать вместе и только вместе. Спасибо».

Ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон серьезнее относится к словам президента Владимира Путина. На заседании Генассамблеи российский лидер предложил провести онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19.

США переложили ответственность за коронавирус на ООН

Представители российского дипведомтсва призвали американских коллег «бороться против коронавируса, а не против российской вакцины».

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Автор: Роман Самойлов
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