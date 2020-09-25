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13:16   25 Сентября 2020
Политика

Песков: власти РФ обеспокоены ситуацией с блогером Алексеем Навальным

Песков: власти РФ обеспокоены ситуацией с блогером Алексеем Навальным

Ситуация с блогером Алексеем Навальным обеспокоила российские власти. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия прилагает энергичные усилия, чтобы разобраться в ситуации с "отравлением" главы ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального. Однако доказательств присутствия химического оружия пока не обнаружили, доложил Песков.

Отравление главы ФБК могли организовать Владимир Ашурков и жительница Великобритании Мария Певчих. Поводом мог послужить конфликт Ашуркова с Навальным, пишет ФАН.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #навальный #власти рф

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