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13:10   25 Сентября 2020
Политика

Песков: заявления МИД РФ и СВР о "Новичке" не противоречат друг другу

Песков: заявления МИД РФ и СВР о "Новичке" не противоречат друг другу

Заявления Министерства иностранных дел России и Службы внешней разведки о наличии и производстве "Новичка" на территории страны не противоречат друг другу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва пока не располагает достоверными фактами о наличии химического оружия на территории страны, чтобы беспокоиться по этому поводу.

Ранее сообщалось, что отравление Навального могло иметь место из-за его конфликта на денежной почве с соратником и спонсором Владимиром Ашурковым. Для этого могли задействовать проживающую в Лондоне Марию Певчих, связанную с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным.

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Автор: Илья Романович
#песков #навальный #новичок

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