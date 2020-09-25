Песков: заявления МИД РФ и СВР о "Новичке" не противоречат друг другу

Заявления Министерства иностранных дел России и Службы внешней разведки о наличии и производстве "Новичка" на территории страны не противоречат друг другу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва пока не располагает достоверными фактами о наличии химического оружия на территории страны, чтобы беспокоиться по этому поводу.

Ранее сообщалось, что отравление Навального могло иметь место из-за его конфликта на денежной почве с соратником и спонсором Владимиром Ашурковым. Для этого могли задействовать проживающую в Лондоне Марию Певчих, связанную с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным.