Сын Ефремова стал жертвой ДТП с фурой в Архангельске

Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова погиб в результате ДТП с фурой.

Смертельная дорожная авария произошла утром 25 сентября в Архангельске. Иномарка на большой скорости врезалась в припаркованную фуру. За рулем легковушки находился местный бизнесмен. Сын бывшего главы региона сидел на пассажирском сиденье, он скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью, передает РЕН ТВ.

ДТП произошло на парковке по проспекту Адмирала Нахимова. Грузовик стоял в ожидании разгрузки. Водитель фуры спал в салоне, он не пострадал в аварии. Мужчина за рулем иномарки госпитализирован в больницу.

Правоохранители выясняют причину и обстоятельства ДТП. По одной из версий, водитель и пассажир легковой машины находились в нетрезвом виде.