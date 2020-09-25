Песков назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание Лукашенко

Непризнание рядом европейских стран статуса Александра Лукашенко в качестве законного президента Белоруссии противоречит международному праву и является вмешательством в дела Белоруссии. Такую позицию Кремля выразил Дмитрий Песков.

Избранный 9 августа президентом Белоруссии Александр Лукашенко вступил в должность 23 сентября, но ряд европейских стран отказывается признавать его законным главой страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как сообщает "Интерфакс", выразил сомнение в том, что подобные действия способствуют диалогу между Белоруссией и этими странами. Он также отметил, что позиции этих государств не отразятся на отношениях между Россией и Белоруссией.