На учениях «Кавказ-2020» успешно применена тактика «Огненного вала»

Военные инженеры Южного военного округа совместно с подразделениями войск радиационный, химической и биологической защиты (РХБЗ) успешно остановили прорыв предпринявшего атаку условного противника на учениях «Кавказ-2020».

Учения, как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, проходят в Астраханской области на полигоне «Ашулук». Военнослужащие использовали тактику «Огненный вал», расставив противотанковые мины и огненные фугасы в шахматном порядке, а потом заманив в ловушку танки противника.

Тактика «Огненный вал», как отмечается, применяется для защиты участка обороны – благодаря искусственно созданной горящей массе, враг практически лишается возможности использовать технику.

«Всего к подготовке и практическим действиям специалистов РХБ защиты и инженерных войск ЮВО было привлечено около 70 единиц специальной техники и свыше 500 военнослужащих инженерно-саперных и огнеметных подразделений», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на информацию пресс-службы Минобороны.

Напомним, стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» стартовали в Южном военном округе 21 сентября и продлятся до 26 сентября. Участие в маневрах, основные этапы которых проходят на полигонах Ашулук, Капустин Яр и Прудбой, а также на авиаполигонах Арзгирский и Копанской, принимают свыше 80 тысяч военнослужащих.

Ранее Министерство обороны России рассказало об успешной отработке военнослужащими ЮВО ведения высокоманевренной обороны при участии мотострелковых подразделений и поддержке артиллерии. Также накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в пятницу, 25 сентября, один из этапов учений «Кавказ-2020» планирует посетить президент РФ Владимир Путин.