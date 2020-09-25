Экономист оценил влияние геополитической ситуации на курс рубля

Напряженная обстановка в Белоруссии и ситуация с Навальным может оказать на курс рубля негативное воздействие.

Национальная валюта РФ имеет риск опуститься до 100 рублей за доллар в ближайшее время. Это произойдет, если Запад введет новые санкции против России, считает экономист Нарек Авакян.

Однако Авакян не исключает положительного сценария, при котором курс рубля останется на прежней позиции, составляя примерно 80 рублей за доллар. Такой расклад возможен при том условии, если в отношении России не будут ужесточены или введены новые санкционные ограничения, пишет URA.RU.