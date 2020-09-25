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12:36   25 Сентября 2020
Общество

Политолог Брутер заявил о нарушении международного права соцсетями в США

Политолог Брутер заявил о нарушении международного права соцсетями в США

Новое предложение Минюста США об ужесточении ответственности интернет-компаний будет действовать по принципу "друзьям — все, врагам — закон", считает американист и политолог Владимир Брутер.

Минюст США внес в конгресс законопроект, которые предусматривает ужесточение ответственности за контент, размещенный на ресурсах крупных интернет-компаний. Его создатели считают, что площадкам Google, Facebook и другим IT-гигантам отрасли введенные меры помогут бороться с недостоверной информацией.

Брутер уверен, что никаких изменений не последует, так как Минюст США, как и раньше, будет блокировать "нежелательный" контент по своему усмотрению, передает издание Nation News.

"Юстиция будет использовать закон только тогда, когда посчитает это выгодным, как это обычно бывает", — отметил политолог.

Закон разработан для того, чтобы российский контент всегда можно было заблокировать, сообщив, что были найдены нарушения, считает Брутер. При этом доказать невиновность сложно и достаточно затратно, заключил политолог.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #цензура #брутер

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