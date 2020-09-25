Россияне в Сети посоветовали японцам забыть о Курилах

Россияне раскритиковали японцев, возмутившихся "россиизацией" Курильских островов, напомнив им о том, что думать нужно было в 1945 году, когда начинали войну против СССР.

Накануне пользователи японского СМИ Yahoo News Japan возмутились, что на Шикотане начали проводиться работы по строительству новой дороги. Российские комментаторы в Сети посоветовали возмущенным японцам забыть про Курильские острова, поскольку у России нет планов "возвращать" территории Японии.

"Скажите спасибо, что Хоккайдо у вас не забрали, самураи картонные", — возмутился monetnety.

"Так это наши территории. Вообще какое им дело до них? Пусть у себя что хотят, то и делают. У нас тут наши земли и наши правила и, думаю, что скоро там будет больше наших людей", — написал пользователь под ником "Хочу Спать".

"Какое им дело до наших территорий? Курилы наши, что хотим, то и делаем", — пишет Александра.

"Больше поговорить не о чем, пусть другую тему найдут. Например, каким образом Америка, бомбившая Японию атомными бомбами, теперь у этой Японии в друзьях. Да еще имеет там военную базу, которая, кстати, занимает место. Вот о чем нужно поговорить, а не искать "дефекты" в истории", — заявил пользователь "Ваш сосед".

Множество пользователей также напомнили, что согласно принятым поправкам в Конституцию РФ, "возвращение" Курил Японии никогда не произойдет, поскольку теперь это противоречит Основному закону России.