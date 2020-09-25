Премьер Белоруссии: стране как никогда важна поддержка России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республике важна поддержка России в условиях беспрецедентного внешнего давления на страну.

Белорусский премьер в пятницу, встречаясь с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, заявил, что после выборов президента страна столкнулась с сильнейшим давлением со стороны Запада. До сих пор продолжаются попытки вмешательства в государственные дела для раскачивания ситуации и продавливания не соответствующего выбору народа результата. И в этот момент дружеская поддержка со стороны ближайшего союзника, Российской Федерации, чрезвычайно важна для Белоруссии.