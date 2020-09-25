Три дня на выборы в Госдуму? А ЦИК его знает

Канувшие вместе с сентябрем выборы закрепили целый ряд довольно решительных «новелл». Впервые эти новации в политической жизни РФ были опробованы, отрепетированы в ходе голосования за поправки к Конституции. И, похоже, эксперимент наверху признан удачным.

Речь сразу о нескольких кардинальных нововведениях. Новаторство в ЦИК объяснили борьбой с коронавирусом. Так, номинально «единый» день голосования теперь растянули на три. Нет, это не шесть дней, как при конституционном плебисците, который длился с 25 июня по 1 июля. Но и утроение сроков сентябрьских выборов является беспрецедентной практикой для России.

Не секрет, что год от года россияне теряют интерес к выборам, учитывая их предсказуемость, однако избирком делает хорошую мину при плохом проценте явки. Избиратели «голосуют ногами», то есть просто не идут на участки. А чрезмерно низкая явка делает сам итог выборов не слишком убедительным.

Статистика по коронавирусу пока убедительно требует мер предосторожности. Скопление людей при пандемии – опасно. Следовательно, необходимо развести потоки избирателей. И трехдневное голосование в этом смысле вполне разумно, как с точки зрения охраны здоровья, так и для отчетов по явке, которая явно увеличилась.

Другая «новелла» затрагивает организацию голосования: заполнить бюллетень теперь можно не только в школах – а именно здесь традиционно располагается львиная доля избирательных участков, – но и в довольно экзотических местах. Так, реализовать свое конституционное право теперь можно на вокзалах, в аэропортах и даже во дворах. Что ж, если гора не идет к Магомеду, то участки теперь сами идут к избирателю.

И в этом тоже есть «коронный» смысл – голосование на открытом воздухе также признано более безопасным. Хотя именно к такому «избирательному» голосованию у оппозиции возникают многочисленные вопросы. Особенно к голосованию «на дому».

Критики намекают, что в таких условиях, когда тебе домой принесли ящик для бюллетеней и помогают проголосовать, то и место для «галочки» тоже подсказать могут. Впрочем, подобные подозрения часто голословны.

Есть и другие новации, например, голосование в интернете, что представляется вполне логичным в контексте развития технологий. Да, пока это – эксперимент, но в будущем, очевидно, проголосовать можно будет и по телефону. Критики и здесь качают головой: где здесь «прозрачность», контроль, наблюдатели?

Жаркая дискуссия развернулась на днях и вокруг другого интернет-ресурса выборов – сайта ЦИКа. Многие эксперты высказывают претензии по поводу «закрытости» этого портала, важнейшего источника информации о выборах. Дело в том, что с некоторых пор, чтобы пробиться к этому источнику, приходится преодолевать такую технологическую баррикаду, как CAPTCHA.

Капча – это пятизначный код, который теперь должен вводить каждый пользователь, чтобы увидеть информацию об итогах голосования на выборах на искомом избирательном участке. Все это серьезно затрудняет анализ итогов выборов. Об этом, например, говорит главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который встречался с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой:

«Я объяснил Памфиловой, что мне самому пришлось 17 раз вводить код, чтобы посмотреть результаты муниципальных выборов по Москве. Сейчас она взяла историю под свой контроль».

Как он отметил, Памфилова может слышать критику, с чем-то соглашаться, с чем-то – нет. И теперь она находится в поисках общего языка с экспертным сообществом, надеясь привлечь их к «апгрейду» технологии доступа к сайту.

И здесь опять же налицо противоречия. Сама эта капча была создана как благо – в качестве кирпича в системе безопасности сайта ЦИК. Цель в том, чтобы отсечь атаки многочисленных «роботов» на сайт избиркома. Памфилова так и сказала: «Многие программы-роботы стали гнать искаженную информацию, дезинформирующую граждан».

Но получилось, как в вечной истине про «благие намерения». По словам политтехнолога Евгения Минченко, работоспособность портала Центризбиркома РФ «радикально ухудшилась» в сравнении с прежними избирательными сезонами, а применение капчи «при загрузке каждой новой страницы превращает работу с сайтом ЦИК в пытку».

И если это сделано не умышленно, а в силу обычной русской традиции все усложнять, то самое время опомниться. Тот же Минченко призывает вспомнить тот раздрай, который сейчас творится на политическом поле Белоруссии. Ведь именно непрозрачностью подсчетов голосов избирателей и высоким уровнем «досрочки» как раз и можно объяснить, что по традиции спокойные белорусы встали на дыбы и не верят результатам выборов. Неплохо бы учиться на опыте западного соседа.

Более того, закрытость портала ЦИК РФ может спровоцировать оппозицию к проведению параллельных подсчетов голосов (этот механизм уже иногда применяет КПРФ). И если в информационном пространстве будет витать двойственная статистика – какую будут публиковать СМИ и куда более свободолюбивые соцсети? Большой вопрос.

Неслучайно призывы к руководству Центризбиркома сделать свой портал более открытым, равно как и саму процедуру референдума становятся все более настойчивыми. Это тем более актуально, что Россия вступает в очередной высокий политический сезон. В следующем году нас ждет целый ряд региональных электоральных кампаний и, конечно же, главное событие года в политике – выборы в Госдуму.

Все хотят знать, решится ли Центризбирком продлить практику трехдневного голосования для формирования нижней палаты российского парламента. В его кулуарах, тем временем, не исключают, что выборы могут состояться уже весной. А потому логично было бы уже сейчас обеспечить предсказуемость правил игры.