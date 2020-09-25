Раскрыты условия выдачи продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Как рассказал «Политике Сегодня» соавтор инициативы, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, тему бесплатных продуктовых наборов актуализировала непростая экономическая ситуация в стране.

«В принципе ничего нового мы не придумываем. Мы берем за основу те программы, которые уже работают в регионах», — сказал Нилов.

Собеседник агентства пояснил, что регионы закупают наборы по закону «О контрактной системе» (44-ФЗ о госзакупках). Соответственно, выигрывают те, кто предлагает наиболее низкую цену, отчего страдает качество, а значит, и сам потребитель.

Чтобы решить эту проблему, Нилов предлагает потребителям самим выбирать необходимые товары, но в рамках той суммы, на которую сертификат выделяется. Впрочем, чтобы избежать злоупотреблений в обороте сертификатов, будет введен специальный перечень продуктов, определяемый правительством РФ.

«Когда человеку выдается продуктовый сертификат, у него может быть аллергия, например, на рыбу или на молоко. Конечно, нельзя пойти купить банку красной икры, например. Или алкоголь и табак. Тогда цели не достигается, которая ставится при подготовке предложения. Это должен быть минимальный базовый набор продуктов на текущий месяц для гражданина, который оказался в трудной жизненной ситуации», — утверждает Нилов в беседе с корреспондентом ПС.

Продуктовый сертификат будет предоставляться нуждающимся гражданам на фиксированную сумму, которая составляет не менее 25% от прожиточного минимума — около трех тысяч рублей. Малообеспеченными признаются россияне, чей доход составляет меньше прожиточного минимума. Между тем, продолжает собеседник ПС, критерий нуждаемости в сертификате может быть установлен совершенно иной.

«Здесь, учитывая наличие и так существующих мер поддержки, необходимо очень внимательно и взвешенно подойти к этому вопросу, и может, ввести такой критерий как доход ниже одного прожиточного минимума на гражданина. В Москве — в полтора», — предположил Нилов.

Механизм использования сертификатов простой. Его владелец приобретает в той или иной торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета. Как заметил Нилов, программа исключает покупку продуктов в магазинах премиум-класса.

«Должны принимать участие в этих акциях торговые объекты эконом-класса. Но, как показывает практика, использование сертификатов, это всегда для потребителя лучше. Магазины начинают бороться в конкурентной среде за этого потребителя, создают программы лояльности, дополнительные скидки, а от этого выигрывает потребитель», — не сомневается собеседник издания.

Предоставлением сертификатов займутся региональные органы социальной защиты. Они будут рассматривать заявки нуждающихся граждан, определять целесообразность и необходимость выдачи. Для непосредственного использования документа будут заключены соглашения с теми магазинами, которые готовы участвовать в программе.

«Чтобы законопроект был внесен, нам необходимо отправить его на заключение в правительство, подготовив финансово-экономическое обоснование. И для этого мы должны понимать, какое количество на данный момент наших граждан соответствуют критерию нуждаемости. И это будет максимальная сумма, приличная — миллиарды рублей. Сегодня во время кризисной ситуации наша задача всячески поддержать население. Если мы находим средства для Белоруссии, прощаем деньги Монголии, африканским странам, то позаботиться о наших гражданах обязаны», — заявил депутат ЛДПР.

По словам Ярослава Нилова, в правительстве тема продуктовых сертификатов обсуждается уже несколько лет. О том, поддержит ли законопроект фракция парламентского большинства «Единая Россия», собеседник ПС сказать не может.

«Нет, пока никаких обсуждений не было, потому что еще даже законопроекта нет. И с ЕР в данном случае разговаривать можно будет только тогда, когда станет понятна позиция правительства», — подытожил Нилов.

Ранее министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ. Так, Минтруд выступил с инициативой установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 рублей, а прожиточный минимум установить в 2021 году на уровне 11 653 рублей.