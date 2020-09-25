Король Норвегии госпитализирован в Осло

Король Норвегии Харальд V доставлен в одно из медучреждений Осло. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома.

По данным представителей короля, 83-летний монарх был госпитализирован утром 25 сентября. О причинах госпитализации Харальда V ничего неизвестно, передает агентство ТАСС.

Отмечается, что монарх в пятницу должен был возглавить заседание Государственного совета. В силу госпитализации эту задачу выполнит сын Харальда V Хокон.