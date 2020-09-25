Беглов утвердил субсидии петербургским НКО в сфере культуры

Петербургские некоммерческие организации в сфере культуры получат субсидии в размере 7,65 млн рублей, следует из постановления, подписанного губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

В Смольном уточнили, что средства будут выделять на конкурсной основе. Учреждения смогут их получить за организацию и проведение литературных фестивалей, книжных выставок для детей-сирот и детей-инвалидов, а также за церемонию вручения литературной премии имени Николая Гоголя и за создание специальных площадок под уличную книжную торговлю в городе.

Руководство Петербурга считает, что предоставление субсидий на реализацию этих проектов будет способствовать повышению общей культуры горожан и вовлечение в культурную жизнь города детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Кроме того, субсидирование НКО поможет в развитии современной русской литературы, добавили в пресс-службе Смольного.

В 2019 году благодаря субсидиям были организованы фестиваль "Летние книжные аллеи" и конкурс "Неизвестный Петербург". Также была проведена передвижная книжная выставка для детей-сирот и детей-инвалидов, давшая возможность им пообщаться с известными детскими писателями и получить от них в подарок книги с автографом.