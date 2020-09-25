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12:07   25 Сентября 2020
Политика

Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия справятся с санкциями Запада

Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия справятся с санкциями Запада

Россия и Белоруссия смогут совместно обеспечить свои потребности. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии прокомментировал возможные санкции Запада. Лукашенко обратил внимание на развитую экономику двух стран, которая позволит преодолеть западные ограничения.

Республика Беларусь накануне анонсировала будущее сотрудничество с пятью регионами России. Одной из сфер сотрудничества стала экономика.

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Автор: Илья Романович
#россия #белоруссия #лукашенко

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