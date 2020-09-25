Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия справятся с санкциями Запада

Россия и Белоруссия смогут совместно обеспечить свои потребности. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии прокомментировал возможные санкции Запада. Лукашенко обратил внимание на развитую экономику двух стран, которая позволит преодолеть западные ограничения.

Республика Беларусь накануне анонсировала будущее сотрудничество с пятью регионами России. Одной из сфер сотрудничества стала экономика.