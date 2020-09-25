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12:05   25 Сентября 2020
Происшествия

Самолет ВВС Сербии разбился на западе страны

Самолет ВВС Сербии разбился на западе страны

Самолет МиГ-21, принадлежащий ВВС Сербии, потерпел крушение неподалеку от села Брасина под городом Мали-Зворник. Инцидент произошел 25 сентября около 9:00, сообщают СМИ Сербии.

По предварительным данным, в результате падения самолета могли пострадать люди, находящиеся на земле. Местные СМИ сообщают, что пилот скончался от полученных травм, официального подтверждения этой информации пока не поступало.

На месте работают специалисты экстренных служб, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Автор: Кристина Мокроусова
#самолет #крушение #сербия

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