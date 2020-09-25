Самолет ВВС Сербии разбился на западе страны

Самолет МиГ-21, принадлежащий ВВС Сербии, потерпел крушение неподалеку от села Брасина под городом Мали-Зворник. Инцидент произошел 25 сентября около 9:00, сообщают СМИ Сербии.

По предварительным данным, в результате падения самолета могли пострадать люди, находящиеся на земле. Местные СМИ сообщают, что пилот скончался от полученных травм, официального подтверждения этой информации пока не поступало.

На месте работают специалисты экстренных служб, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.