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12:03   25 Сентября 2020
Политика

Представитель белорусской оппозиции назвал Путина сильным лидером

Представитель белорусской оппозиции назвал Путина сильным лидером

Президента России Владимира Путина назвали очень сильным лидером. Такое мнение выразил член Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский.

Сергей Дылевский проявил уважение к Владимиру Путину как к политику. Белорусский оппозиционер назвал главу РФ человеком с "железобетонной хваткой", пишет РИА Новости.

"На мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик", — констатировал Дылевский.

Представитель оппозиции указал на огромный вес российского президента в мировой политике. Белоруссия накануне объявила о начале сотрудничества с пятью регионами РФ, передал телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#путин #оппозиция #белоруссия

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