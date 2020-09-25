12:03 25 Сентября 2020Политика
Представитель белорусской оппозиции назвал Путина сильным лидером
Президента России Владимира Путина назвали очень сильным лидером. Такое мнение выразил член Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский.
Сергей Дылевский проявил уважение к Владимиру Путину как к политику. Белорусский оппозиционер назвал главу РФ человеком с "железобетонной хваткой", пишет РИА Новости.
"На мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик", — констатировал Дылевский.
Представитель оппозиции указал на огромный вес российского президента в мировой политике. Белоруссия накануне объявила о начале сотрудничества с пятью регионами РФ, передал телеканал "360".