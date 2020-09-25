Представитель белорусской оппозиции назвал Путина сильным лидером

Президента России Владимира Путина назвали очень сильным лидером. Такое мнение выразил член Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский.

Сергей Дылевский проявил уважение к Владимиру Путину как к политику. Белорусский оппозиционер назвал главу РФ человеком с "железобетонной хваткой", пишет РИА Новости.

"На мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик", — констатировал Дылевский.

Представитель оппозиции указал на огромный вес российского президента в мировой политике. Белоруссия накануне объявила о начале сотрудничества с пятью регионами РФ, передал телеканал "360".