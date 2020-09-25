Биохимик Ринк считает, что отравление Скрипалей было вызвано не "Новичком"

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей могло быть вызвано передозировкой синтетическим веществом фентанилом, а не "Новичком". Таким мнением поделился разработчик "Новичка", доктор химических наук Леонид Ринк.

Ученый вспомнил интервью с Юлией Скрипаль, у которой на горле виднелся небольшой шрам.

"Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются как от фосфора, а расслабляются как от фентанилов. Поэтому язык расслабляется, затыкает гортань и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку", — объяснил Ринк.

Фентанил является синтетическим опиоидным анальгетиком, который при этом обладает наркотическими свойствами. Как рассказал биохимик, в день отравления Скрипалей в Солсбери, местные СМИ сообщили о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое россиян.