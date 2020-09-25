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13:17   25 Сентября 2020
Россия

Перехват пресных вод поможет преодолеть последствия водной блокады Крыма

Перехват пресных вод поможет преодолеть последствия водной блокады Крыма

Ученые считают, что для решения проблемы снабжения Крыма пресной водой можно использовать подземные воды, колоссальные объемы которых уходят в Черное море. Об этом пишет «РИА Новости Крым».

«Это явление получило название "субмаринная разгрузка подземных вод". В частности, большое количество подземной воды разгружается в районе мыса Айя», — сообщает издание.

По словам старшего научного сотрудника отдела биогеохимии моря Морского гидрофизического института РАН, кандидата химических наук Иллариона Довгия, из так называемого Екатерининского грота – карстовой полости, расположенной рядом с мысом Айя – каждые сутки в Черное море уходит от четырех до 15 тысяч кубометров пресной воды.

«В среднем по году там теряется до шести тысяч кубических метров в сутки. Даже в засушливый 2007 год только летом там наблюдалась разгрузка около двух тысяч кубов пресной воды в сутки. Это колоссальный объем, на самом деле, — подчеркнул ученый. — Подобные процессы наблюдаются и на Юго-западном побережье Крыма, в районе Судака, около Аю-Дага, поселка Кацивели, около мыса Опук и в районе мыса Тарханкут».

Перехват пресных вод поможет преодолеть последствия водной блокады Крыма

По словам старшего научного сотрудника, прежде чем прийти к этим выводам, ученые на протяжении двух лет в разные сезоны исследовали данный вопрос. Хотя работы пока не завершены, они полагают, что катастрофическую ситуацию с пересыханием крымских водохранилищ можно исправить, используя подземные воды.

Во-первых, пресную воду можно перехватывать с суши, рассказал Довгий. Во-вторых, в мире уже есть технологии, позволяющие добывать пресную воду из моря.

«Если есть достаточно крупный очаг с хорошим напором, то его можно каптировать, то есть сделать водозаборные сооружения, проложить трубы и подавать в ближайшие населенные пункты. Некоторые источники отделяют от моря дамбой, а некоторые, расположенные на дне, накрывают куполом», — объяснил ученый.

Подобные технологии, по его словам, уже используются в Средиземном море. И добываемая таким образом пресная вода является достаточно высококачественной, чтобы использовать ее в качестве питьевой.

Перехват пресных вод поможет преодолеть последствия водной блокады Крыма

Напомним, проблемы со снабжением Крыма пресной водой возникли после того, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла построенные в 1960-е годы Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде.

Водная блокада стала местью Киева жителям Крыма, которые весной 2014 года воспользовались своим законным правом на самоопределение и провели всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией.

На протяжении последних шести лет российские ученые пытаются решить вопрос снабжения Крыма пресной водой, однако в предыдущие годы, так как расположенные на полуострове водохранилища естественного наполнения периодически пересыхают. Так, например, к концу лета аномально засушливого и жаркого 2020 года в Симферополе, Бахчисарае и десятках других населенных пунктов на южном побережье полуострова из-за критического понижения уровня воды в водохранилищах были введены ограничения на подачу воды населению.

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Автор: Александр Люблинский
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