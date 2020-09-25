Перехват пресных вод поможет преодолеть последствия водной блокады Крыма

Ученые считают, что для решения проблемы снабжения Крыма пресной водой можно использовать подземные воды, колоссальные объемы которых уходят в Черное море. Об этом пишет «РИА Новости Крым».

«Это явление получило название "субмаринная разгрузка подземных вод". В частности, большое количество подземной воды разгружается в районе мыса Айя», — сообщает издание.

По словам старшего научного сотрудника отдела биогеохимии моря Морского гидрофизического института РАН, кандидата химических наук Иллариона Довгия, из так называемого Екатерининского грота – карстовой полости, расположенной рядом с мысом Айя – каждые сутки в Черное море уходит от четырех до 15 тысяч кубометров пресной воды.

«В среднем по году там теряется до шести тысяч кубических метров в сутки. Даже в засушливый 2007 год только летом там наблюдалась разгрузка около двух тысяч кубов пресной воды в сутки. Это колоссальный объем, на самом деле, — подчеркнул ученый. — Подобные процессы наблюдаются и на Юго-западном побережье Крыма, в районе Судака, около Аю-Дага, поселка Кацивели, около мыса Опук и в районе мыса Тарханкут».

По словам старшего научного сотрудника, прежде чем прийти к этим выводам, ученые на протяжении двух лет в разные сезоны исследовали данный вопрос. Хотя работы пока не завершены, они полагают, что катастрофическую ситуацию с пересыханием крымских водохранилищ можно исправить, используя подземные воды.

Во-первых, пресную воду можно перехватывать с суши, рассказал Довгий. Во-вторых, в мире уже есть технологии, позволяющие добывать пресную воду из моря.

«Если есть достаточно крупный очаг с хорошим напором, то его можно каптировать, то есть сделать водозаборные сооружения, проложить трубы и подавать в ближайшие населенные пункты. Некоторые источники отделяют от моря дамбой, а некоторые, расположенные на дне, накрывают куполом», — объяснил ученый.

Подобные технологии, по его словам, уже используются в Средиземном море. И добываемая таким образом пресная вода является достаточно высококачественной, чтобы использовать ее в качестве питьевой.

Напомним, проблемы со снабжением Крыма пресной водой возникли после того, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла построенные в 1960-е годы Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде.

Водная блокада стала местью Киева жителям Крыма, которые весной 2014 года воспользовались своим законным правом на самоопределение и провели всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией.

На протяжении последних шести лет российские ученые пытаются решить вопрос снабжения Крыма пресной водой, однако в предыдущие годы, так как расположенные на полуострове водохранилища естественного наполнения периодически пересыхают. Так, например, к концу лета аномально засушливого и жаркого 2020 года в Симферополе, Бахчисарае и десятках других населенных пунктов на южном побережье полуострова из-за критического понижения уровня воды в водохранилищах были введены ограничения на подачу воды населению.