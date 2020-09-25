Дизайнер из Белоруссии признался, что посылал женщин в баню к Лукашенко

Белорусский дизайнер Александр Варламов отправлял женщин в баню, где якобы отдыхали высокопоставленные чиновники и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом модельер сообщил в интервью украинскому изданию.

Александр Варламов признался, что по просьбе ректора Белорусского государственного университета (БГУ) Александра Козулина отправлял в баню к президенту знакомых женщин. Модельера шокировала такая просьба, но он не смог отказать ректору БГУ и позвонил трем моделям, которые вели "свободный образ жизни", пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее инаугурацию Александра Лукашенко раскритиковал Запад. Глава Белоруссии ответил, что это внутреннее дело страны, передает его слова телеканал "360".