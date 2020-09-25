Поправка 230 отправит Facebook под суд за «гипербезопасность»

Руководители компаний Google, Twitter и Facebook вскоре могут получить повестки в суд. Издание Politico сообщает, что генеральных директоров IT-гигантов вызвали на слушания в комитет Сената США по торговле, науке и транспорту, которые пройдут первого октября 2020 года.

Представители цифровых платформ должны будут отчитаться перед сенаторами по 230 разделу Закона о порядочности в коммуникациях (Communications Decency Act, CDA). Если американский конгресс примет решение изменить эту часть американского законодательства, Facebook, Google и Twitter должны будут полностью пересмотреть политику в отношении пользователей.

За что отвечает раздел 230?

230-й раздел является одним из важнейших пунктов законодательства США, который регулирует американский интернет. Он работает с 1996 года, однако сейчас Вашингтон намерен переписать его. Самая важная часть раздела гласит:

«Ни один поставщик или пользователь интерактивной компьютерной услуги не должен рассматриваться в качестве издателя или носителя любой информации, предоставленной другим поставщиком информационного контента».

Говоря простым языком, если человек написал в Facebook или Twitter оскорбительный пост, который нарушает закон США или задевает чьи-то чувства, то соцсети не несут за него никакой ответственности. Юридический иммунитет IT-компаний Конгресс менять не намерен, однако правки коснутся другой части 230-го раздела.

Социальным сетям и другим виртуальным сервисам будет запрещено блокировать пользовательские посты и ссылки на интернет-страницы, даже если они являются расистскими или экстремистскими. Генеральный прокурор Уильям Барр в письме, адресованном вице-президенту США и председателю сената Майклу Пенсу, заявил о необходимости изменить 230 раздел, который слишком долго «обеспечивал щит безнаказанности для онлайн-платформ».

«Обеспечение того, чтобы интернет был безопасной, но также динамичной, открытой и конкурентной средой, жизненно важно для Америки. Поэтому мы настоятельно призываем Конгресс внести эти необходимые реформы в раздел 230 и начать привлекать онлайн-платформы к ответственности как за незаконную цензуру речи, так и за сознательное содействие преступной деятельности в интернете».

Кто хочет поменять 230 раздел?

Американские консерваторы. Администрация президента США Дональда Трампа уже не раз возмущалась тому, что социальные медиаплатформы, в том числе Twitter и Facebook, имеют антиконсервативный уклон и незаконно «душат» правый контент.

К примеру, 23 августа 2020 года американский лидер написал в Twitter гневный пост о Демократической партии США и почтовом голосовании, которое его оппоненты активно продвигают в преддверии выборов (состоятся 3 ноября 2020 года). Спустя несколько часов администраторы соцсети заблокировали твит, а после открыли его для пользователей, но добавили предупреждение.

За несколько недель до этого Facebook удалил видео со страницы Трампа. Это был фрагмент его интервью телеканалу Fox & Friends, в котором 45-й президент США говорил о необходимости открытия американских школ, так как дети имеют «полный иммунитет к коронавирусу». Администрация соцсети пояснила, чтобы была вынуждена удалить пост из-за «ложных утверждений».

Подобные случаи «предвзятости» со стороны Facebook и Twitter играют против Республиканской партии США, уверены в Белом доме. Сторонники Демпартии видят в попытках переписать 230 раздел политический контекст. Младший сенатор от штата Вашингтон Мария Кантуэлл уверена, что руководители IT-компаний не должны являться в Сенат 1 октября, поскольку это «неразумно в преддверии ноябрьских выборов».

Представители группы защиты прав потребителей «Свободная пресса» также считают, что изменения раздела 230 «Закона о порядочности в коммуникациях» направлены, в первую очередь, на поддержку заявлений республиканца Трампа.

«Законопроект [поправки в 230-й раздел] — это голая попытка заставить замолчать любого, кто пытается исправить или критиковать Трампа, его союзников и попутчиков. Это будет стимулировать платформы размещать контент, созданный расистами, сексистами, пропагандистами и троллями. Этот закон также откроет двери для тех, кто хочет утопить интернет в океане дезинформации и токсичности», — сообщил старший политический советник «Свободной прессы» Гаурав Ларойя.

Гипербезопасность

В беседе с «Политикой Сегодня» ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев подтвердил, что Facebook и Twitter действительно можно обвинить в «гипербезопасности». Соцсети часто редактируют и блокируют якобы расистские или оскорбительные посты, которые на самом деле таковыми не являются.

«Если говорить о расизме, экстремизме и так далее, то здесь Facebook и Twitter действительно иногда перегибают палку, речь идет уже о какой-то гипербезопасности. У них чрезмерное понимание безопасности, когда модерация со стороны соцсети уже переходит все границы. Лично у меня складывается впечатление, что это не ошибки администрации сервисов или модераторов, а определенные инструкции, которые они получают от руководства», — подчеркнул специалист.

Поэтому реформирование 230-го раздела может пойти на пользу по-настоящему свободным и демократическим соцсетям. Необъективная модерация превращает Facebook в площадку для продвижения выгодного исключительно владельцам сайта контента, а «неугодные» публикации, даже если они написаны президентом страны, беспощадно удаляются.

«Модерация контента должна осуществляться на основе объективности и беспристрастности, а также с учетом контекста, политической и социальной культуры, иначе соцсеть просто потеряет пользователей в определенных регионах. При этом, нужно помнить и о законодательстве», — добавил Парфентьев.

Таким образом, если Facebook или Twitter не будут исполнять новые требования 230 поправки и продолжат блокировать посты, то можно будет говорить о временной или окончательной блокировке соцсетей.

Напомним, ранее Facebook уличили в отрицании Холокоста. 29 июля 2020 года по всему миру стартовала онлайн-кампания под хэштегом #NoDenyingIt (с англ. – этого нельзя отрицать). Люди, которые пострадали в годы массового истребления, публиковали в соцсетях обращение к основателю Facebook Марку Цукербергу с требованием удалить посты, отрицающие Холокост.

Ранее социальная сеть на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Он выложил фотографию 1945-го года, на которой изображено Знамя Победы на Рейхстагом. Администраторы соцсети прислали Свиридову уведомление, в котором заявили, что журналист «нарушает нормы» Facebook.

Российские политики и общественники уже не раз призывали заблокировать социальную сеть Facebook на территории страны. Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» назвал западный сервис «колонизатором», который относится к России, как к своей вотчине.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко заподозрил соцсеть в намеренном распространении детской порнографии на территории РФ.