Симоньян раскритиковала Facebook за блокировку российских аккаунтов

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала запрет соцсетью Facebook российских аккаунтов.

Симоньян задается вопросом, что должна сделать в ответ Россия.

"Россия должна совершенно всерьез пригрозить запретить "Фейсбук"", — подчеркнула журналист.

Она также выразила уверенность, что американскую социальную сеть необходимо запретить на территории России, если она проигнорирует подобный призыв и продолжит блокировать российские учетные записи.

"Но Россия не делает ничего", — сетует Симоньян.

В заключение она подчеркнула, что совсем недавно с депутатом пыталась понять, кого в России больше — предателей или олухов.