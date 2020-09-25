11:24 25 Сентября 2020Политика
Симоньян раскритиковала Facebook за блокировку российских аккаунтов
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала запрет соцсетью Facebook российских аккаунтов.
Симоньян задается вопросом, что должна сделать в ответ Россия.
"Россия должна совершенно всерьез пригрозить запретить "Фейсбук"", — подчеркнула журналист.
Она также выразила уверенность, что американскую социальную сеть необходимо запретить на территории России, если она проигнорирует подобный призыв и продолжит блокировать российские учетные записи.
"Но Россия не делает ничего", — сетует Симоньян.
В заключение она подчеркнула, что совсем недавно с депутатом пыталась понять, кого в России больше — предателей или олухов.
"Так и не поняли", — подытожила Симоньян.