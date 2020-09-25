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11:24   25 Сентября 2020
Политика

Симоньян раскритиковала Facebook за блокировку российских аккаунтов

Симоньян раскритиковала Facebook за блокировку российских аккаунтов

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала запрет соцсетью Facebook российских аккаунтов.

Симоньян задается вопросом, что должна сделать в ответ Россия.

"Россия должна совершенно всерьез пригрозить запретить "Фейсбук"", — подчеркнула журналист.

Она также выразила уверенность, что американскую социальную сеть необходимо запретить на территории России, если она проигнорирует подобный призыв и продолжит блокировать российские учетные записи.

"Но Россия не делает ничего", — сетует Симоньян.

В заключение она подчеркнула, что совсем недавно с депутатом пыталась понять, кого в России больше — предателей или олухов.

"Так и не поняли", — подытожила Симоньян.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #facebook #симоньян

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