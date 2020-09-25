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11:22   25 Сентября 2020
Политика

Пользователям российских ресурсов пообещали проблемы с полицией на Украине

Пользователям российских ресурсов пообещали проблемы с полицией на Украине

Все пользователи запрещенных на Украине российских ресурсов встанут на учет в полиции. Об этом сообщили в совете национальной безопасности Украины.

Украинский СНБО пообещал всем таким пользователям проблемы с полицией. В данный момент технические специалисты работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению российской соцсети "ВКонтакте" на территории всей страны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также, на Украине могут подвергнуться санкциям другие российские онлайн-сервисы. Поводом стал запуск в стране сервиса Wildberries, где жители могут купить футболки с советской символикой и изображением президента России.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #соцсети #снбо

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