Пользователям российских ресурсов пообещали проблемы с полицией на Украине

Все пользователи запрещенных на Украине российских ресурсов встанут на учет в полиции. Об этом сообщили в совете национальной безопасности Украины.

Украинский СНБО пообещал всем таким пользователям проблемы с полицией. В данный момент технические специалисты работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению российской соцсети "ВКонтакте" на территории всей страны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также, на Украине могут подвергнуться санкциям другие российские онлайн-сервисы. Поводом стал запуск в стране сервиса Wildberries, где жители могут купить футболки с советской символикой и изображением президента России.