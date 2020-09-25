Госдума предложила бундестагу сформировать рабочую группу по Навальному

Комиссия Госдумы РФ направила главе бундестага письмо с предложением по блогеру Алексею Навальному.

В Госдуме РФ предложили бундестагу сформировать рабочую группу по контролю за расследованием произошедшего с Навальным.

Ранее стало известно, что подозреваемая в отравлении Навального Мария Певчих скрывается от полиции. Женщине удалось уклониться от следствия и покинуть территорию России до допроса следователей, сообщал ФАН. Помимо того, она забрала вещи из номера Навального сразу после инцидента с ним.