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11:10   25 Сентября 2020
Политика

Госдума предложила бундестагу сформировать рабочую группу по Навальному

Госдума предложила бундестагу сформировать рабочую группу по Навальному

Комиссия Госдумы РФ направила главе бундестага письмо с предложением по блогеру Алексею Навальному.

В Госдуме РФ предложили бундестагу сформировать рабочую группу по контролю за расследованием произошедшего с Навальным.

Ранее стало известно, что подозреваемая в отравлении Навального Мария Певчих скрывается от полиции. Женщине удалось уклониться от следствия и покинуть территорию России до допроса следователей, сообщал ФАН. Помимо того, она забрала вещи из номера Навального сразу после инцидента с ним.

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Автор: Руслан Неглинный
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