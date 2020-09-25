Расписавшийся на стене Рейхстага ветеран ВОВ умер на 96-м году жизни

За время службы в рядах Советской армии Николай Андреевич Ушаков был удостоен медали "За отвагу", ордена "Красной звезды". После ВОВ он 32 года прослужил в армии.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреевич Ушаков дошел до Берлина и оставил свой след на Рейхстаге. На стене захваченного здания он оставил надпись "Я Микола из Украины".

Герой войны умер в своем доме в возрасте 95 лет. Об этом сообщили сотрудники администрации Владимирской области.