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10:55   25 Сентября 2020
Происшествия

Расписавшийся на стене Рейхстага ветеран ВОВ умер на 96-м году жизни

Расписавшийся на стене Рейхстага ветеран ВОВ умер на 96-м году жизни

За время службы в рядах Советской армии Николай Андреевич Ушаков был удостоен медали "За отвагу", ордена "Красной звезды". После ВОВ он 32 года прослужил в армии.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреевич Ушаков дошел до Берлина и оставил свой след на Рейхстаге. На стене захваченного здания он оставил надпись "Я Микола из Украины".

Герой войны умер в своем доме в возрасте 95 лет. Об этом сообщили сотрудники администрации Владимирской области.

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Автор: Ирина Большунова
#смерть #ушаков #великая отечественная война

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