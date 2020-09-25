За сутки коронавирус обнаружен у 7212 россиян

После снижения числа новых случаев COVID-19 в России летом, инфекция снова пошла в рост. За минувшие сутки 7212 россиян получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Оперштаб сообщает, что полностью выздоровели от COVID-19 за сутки 4317 россиян. Среди тех, у кого выявлен коронавирус, 25,75% не имели симптомов болезни. Детальная информация по распространению коронавирусной инфекции в целом по стране и по каждому региону и о том, как идет борьба с ней, а также советы медиков публикуются на сайте стопкоронавирус.рф.