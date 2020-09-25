Создатель "Новичка": яд убил бы Навального за десять минут

Алексей Навальный, в случае отравления "Новичком", скончался бы уже через десять минут. Об этом заявил разработчик вещества Леонид Ринк.

Эксперт сообщил РИА Новости, что первые симптомы при отравлении этим ядом наступают уже через минуты.

Ранее Ринк отмечал, что в случае контакта с веществом группы "Новичок" Навальный находился бы в куда более тяжелом состоянии. Ринк полагает, что блогер впал в кому в связи с диабетическими показателями. Эксперт отметил, что не знает случаев, когда человек находился бы в коме менее 3-4 месяцев.

Ринк добавил, что люди, стоящие за авантюрой с "отравлением" Навального, плохо продумали все подробности инцидента.