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10:44   25 Сентября 2020
Политика

Путин и Лукашенко приглашены на VII Форум регионов в Минске

Путин и Лукашенко приглашены на VII Форум регионов в Минске

Приглашение принять участие в VII Форуме регионов получили президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Форум пройдет 28-29 сентября в Минске.

Формат участия президентов РФ и Белоруссии в VII Форуме регионов прорабатывается оргкомитетом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил зампред Совета Республики Национального собрания Белоруссии Анатолий Исаченко. Скорее всего оба президента примут приглашение, хотя пока об их решении известий не поступало.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #белоруссия #лукашенко #VII Форум регионов

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