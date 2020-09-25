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10:39   25 Сентября 2020
Общество

Роспотребнадзор опроверг информацию о второй волне COVID-19 в РФ

Роспотребнадзор опроверг информацию о второй волне COVID-19 в РФ

Второй волны коронавирусной инфекции в России нет, поскольку в стране продолжается первая. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Количество выздоровевших от коронавируса в России неуклонно растет. Эпидемиологическая ситуация в стране развивается в качестве продолжения первой волны пандемии.

С более подробными данными можно ознакомиться на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #здоровье #коронавирус

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