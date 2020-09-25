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10:35   25 Сентября 2020
Экономика

Дефицит воды в Симферополе восполнит опреснительная станция

Дефицит воды в Симферополе восполнит опреснительная станция

Перекрытие Северо-Крымского канала Украиной создало дефицит воды в Крыму. Кардинальным решением проблемы водоснабжения является строительство опреснительных станций.

Опреснение морской воды используется в ряде стран с недостаточными источниками природной пресной воды. К этому же способу решения проблемы водоснабжения прибегли крымские власти. Как сообщает РИА Новости, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал опреснительную станцию, которую построят в Симферополе, уникальной для страны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#крым #аксенов #опреснительная станция

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