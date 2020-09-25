10:35 25 Сентября 2020Экономика
Дефицит воды в Симферополе восполнит опреснительная станция
Перекрытие Северо-Крымского канала Украиной создало дефицит воды в Крыму. Кардинальным решением проблемы водоснабжения является строительство опреснительных станций.
Опреснение морской воды используется в ряде стран с недостаточными источниками природной пресной воды. К этому же способу решения проблемы водоснабжения прибегли крымские власти. Как сообщает РИА Новости, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал опреснительную станцию, которую построят в Симферополе, уникальной для страны.