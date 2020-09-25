Посольство РФ обратилось к FB из-за дискриминационной политики соцсети

Американская соцсеть Facebook дискриминирует пользователей из России, заявило посольство РФ в США.

Российское посольство призвало администрацию Facebook к конструктивному диалогу с властями РФ. Американская соцсеть удаляет аккаунты, в которых обсуждаются протесты в Белоруссии, а также отношения РФ и Украины.

Напрашивается вывод, что российским пользователям "нежелательно" рассуждать на данные темы, так как это чревато блокировкой аккаунта, отметили в посольстве РФ. Диппредставительство назвало политику Facebook в отношении России открытой дискриминацией.

Федеральное агентство новостей безосновательно попало под санкции американской соцсети. Facebook удалил аккаунт российского СМИ без объяснения причин бана.