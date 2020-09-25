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13:10   25 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Политолог Золотарев назвал условия дипломатического прорыва по Донбассу

Политолог Золотарев назвал условия дипломатического прорыва по Донбассу

Реальным дипломатическим прорывом в переговорах по Донбассу стала бы личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако этот вариант сейчас невозможен, считает украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

В беседе с изданием «Украина.ру» он прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что Киев ждет от Москвы «реальных шагов», направленных на ускорение достижения мира в Донбассе. По словам президента Украины, он периодически обсуждает с российским коллегой эти и другие вопросы, но хотел бы «большей эффективности» от переговоров на высшем уровне.

Андрей Золотарев считает, что бывший комик относится к «беспомощной партии мира». На самом деле Зеленского устраивает сложившаяся ситуация неопределенности.

«Возможно, он искренне хотел бы мирного урегулирования, что он обещал в ходе избирательной кампании. Но для этого должен быть политический ресурс, инструменты», — отметил политолог.

Политолог Золотарев назвал условия дипломатического прорыва по Донбассу

Еще год назад Зеленский, по мнению аналитика, мог предпринять конкретные шаги. Однако по большому счету он сам не хочет этой реинтеграции. А провести референдум и выяснить, что об этом думает население, или хотя бы имплементировать политические пункты Минских соглашений Зеленский не решается.

«У Зеленского для этого нет ни рычагов, ни ресурсов, поэтому он плывет по течению и тянет время. Российская сторона это видит и дает понять, что мы вам, Владимир Александрович, подыгрывать не будем», — подчеркнул украинский эксперт.

Но такое положение дел не может длиться долго, добавил Золотарев. Даже в Киеве уже понимают, что окончательный отказ Украины от выполнения договоренностей приведет к снятию антироссийских санкций.

«Большая политика — это не винницкий базар, когда подписал и "кинул лоха". Тут такие фокусы не пройдут. Я думаю, на Банковой тоже понимают, что отказ от Минских соглашений в очень короткий срок приведет к демонтажу санкций в отношении России, — заключил политолог. — И в сухом остатке получится то, что Киев — не часть решения проблемы, а часть проблемы мирного урегулирования».

Политолог Золотарев назвал условия дипломатического прорыва по Донбассу

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Автор: Александр Люблинский
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