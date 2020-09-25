Политолог Золотарев назвал условия дипломатического прорыва по Донбассу

Реальным дипломатическим прорывом в переговорах по Донбассу стала бы личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако этот вариант сейчас невозможен, считает украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

В беседе с изданием «Украина.ру» он прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что Киев ждет от Москвы «реальных шагов», направленных на ускорение достижения мира в Донбассе. По словам президента Украины, он периодически обсуждает с российским коллегой эти и другие вопросы, но хотел бы «большей эффективности» от переговоров на высшем уровне.

Андрей Золотарев считает, что бывший комик относится к «беспомощной партии мира». На самом деле Зеленского устраивает сложившаяся ситуация неопределенности.

«Возможно, он искренне хотел бы мирного урегулирования, что он обещал в ходе избирательной кампании. Но для этого должен быть политический ресурс, инструменты», — отметил политолог.

Еще год назад Зеленский, по мнению аналитика, мог предпринять конкретные шаги. Однако по большому счету он сам не хочет этой реинтеграции. А провести референдум и выяснить, что об этом думает население, или хотя бы имплементировать политические пункты Минских соглашений Зеленский не решается.

«У Зеленского для этого нет ни рычагов, ни ресурсов, поэтому он плывет по течению и тянет время. Российская сторона это видит и дает понять, что мы вам, Владимир Александрович, подыгрывать не будем», — подчеркнул украинский эксперт.

Но такое положение дел не может длиться долго, добавил Золотарев. Даже в Киеве уже понимают, что окончательный отказ Украины от выполнения договоренностей приведет к снятию антироссийских санкций.