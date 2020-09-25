Утонувшая в бассейне Конкина искала вторую половинку на сайтах знакомств

Пользователь сайта знакомств рассказал журналистам о Софии Конкиной, погибшей в бассейне столичного фитнес-клуба.

София сидела на сайтах знакомств около трех лет назад. В одной из своих переписок она общалась с неким Сергеем, который даже встречался с девушкой лично. Так, по словам молодого человека, он не знал, что София — дочь известного российского актера Владимира Конкина. С девушкой Сергей встречался несколько раз, но их отношения не сложились, и в итоге они перестали общаться, пишет издание VSE42.

Дочь известного российского актера София Конкина скончалась несколько дней назад. Ей стало плохо во время плавания в бассейне столичного фитнес-клуба. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали девушку, однако спасти ее все равно не удалось.