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10:06   25 Сентября 2020
Общество

Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

Ежегодный карнавал в крупнейшем городе Бразилии Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Знаменитый ежегодный карнавал не будет проведен в феврале следующего года. Традиционно празднество отмечается в течение пяти дней — с пятницы по вторник — перед Великим постом.

Мероприятие отменено из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране, а также в связи с неопределенностью ученых относительно выхода вакцины от коронавируса к моменту карнавала. Школы танцев тоже оказались не способны подготовиться к торжеству.

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Автор: Илья Романович
#рио-де-жанейро #карнавал #коронавирус

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