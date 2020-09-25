Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

Ежегодный карнавал в крупнейшем городе Бразилии Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Знаменитый ежегодный карнавал не будет проведен в феврале следующего года. Традиционно празднество отмечается в течение пяти дней — с пятницы по вторник — перед Великим постом.

Мероприятие отменено из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране, а также в связи с неопределенностью ученых относительно выхода вакцины от коронавируса к моменту карнавала. Школы танцев тоже оказались не способны подготовиться к торжеству.