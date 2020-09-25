Нижегородские следователи допрашивают подозреваемого в убийстве школьницы

Нижегородские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Злоумышленника доставили на допрос.

Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 24 сентября в поселке Неклюдово, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Девочка пропала в этот же день после занятий в школе.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве малолетней задержали мужчину 1986 года рождения. Гражданина доставили на допрос в полицейский отдел. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за убийство малолетнего.