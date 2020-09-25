Японцы выступили против освоения Курил Россией

Жители Японии возмутились строительством дорог на Шикотане в районе Южных Курил. Такие комментарии написали пользователи Сети.

На Южных Курилах стартовало строительство дорог. Японская телевизионная компания сняла сюжет об этих работах. Пользователи интернета недовольно прокомментировали новость об освоении Курил Россией.

"Нам уже не вернуть реальный суверенитет над островами", — пишут японцы под сюжетом.

Однако нашлись те, кто поддержал развитие инфраструктуры. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ заявил о готовности помочь преемнику Есихидэ Суге с заключением мирного договора с Россией, пишет телеканал "360".